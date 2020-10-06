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ОЗХО готова сотрудничать с Москвой по "делу Навального"

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла приглашение Москвы направить в Россию экспертов. Они будут сотрудничать со своими российскими коллегами в расследовании дела Алексея Навального.

ОЗХО готова сотрудничать с Москвой по "делу Навального"

Напомним, что в сентябре ОЗХО предложила техническую помощь правительству Германии, после того как Берлин объявил, что российский оппозиционер был «отравлен с применением нервнопаралитического вещества Новичок». Немцы ссылались на анализ образцов, проведенный их военными специалистами.

В распространенном пресс-релизе ОЗХО пояснила, что она "готова предоставить запрошенную экспертизу Москве" и поблагодарила Россию за "доверие к независимости и экспертным знаниям Технического секретариата"."

ДЛЯ СПРАВКИ

ОЗХО, основанная в 1997 году, является межправительственной организацией, задача которой - осуществление Конвенции по химическому оружию, подписанной 165 странами, в число которых входит и Россия.

Конвенция по химическому оружию - это договор о контроле над вооружениями, который делает производство и применение химического оружия полностью незаконными.

Ещё недавно идти на контакт с Россией ОЗХО не спешила

В понедельник постоянный представитель России при ООН обвинил ОЗХО в том, что она политически мотивирована.

"Скажем откровенно: Технический секретариат становится инструментом, который Запад использует для оказания информационного и политического давления на нежелательные страны, - сказал Василий Небензя. - Участие Технического секретариата в антироссийских кампаниях также подтверждает этот вывод."

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