Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняла приглашение Москвы направить в Россию экспертов. Они будут сотрудничать со своими российскими коллегами в расследовании дела Алексея Навального.
Напомним, что в сентябре ОЗХО предложила техническую помощь правительству Германии, после того как Берлин объявил, что российский оппозиционер был «отравлен с применением нервнопаралитического вещества Новичок». Немцы ссылались на анализ образцов, проведенный их военными специалистами.
В распространенном пресс-релизе ОЗХО пояснила, что она "готова предоставить запрошенную экспертизу Москве" и поблагодарила Россию за "доверие к независимости и экспертным знаниям Технического секретариата"."
ДЛЯ СПРАВКИ
ОЗХО, основанная в 1997 году, является межправительственной организацией, задача которой - осуществление Конвенции по химическому оружию, подписанной 165 странами, в число которых входит и Россия.
Конвенция по химическому оружию - это договор о контроле над вооружениями, который делает производство и применение химического оружия полностью незаконными.
В понедельник постоянный представитель России при ООН обвинил ОЗХО в том, что она политически мотивирована.
"Скажем откровенно: Технический секретариат становится инструментом, который Запад использует для оказания информационного и политического давления на нежелательные страны, - сказал Василий Небензя. - Участие Технического секретариата в антироссийских кампаниях также подтверждает этот вывод."
Лукашенко, который буквально несколько месяцев назад обвинял во всём происходящем мужа Тихановской, потом "координаторов из Европы", а потом нашёл и "российский след", снова передумал — виновата опять Европа.