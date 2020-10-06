Путин оценил отмену санкций против Украины

Президент России Владимир Путин и политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук обсудили возможность частичной отмены санкций против Украины.

"Всё, что мы делаем, мы делаем в ответ — в отношении тех государств, которые сделали определённые шаги в отношении России, против России", - отметил глава государства.

"Это хочется, конечно, исправить. Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута и всё с головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема", - добавил Путин.