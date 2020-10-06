Пресс-служба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщила, что её встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель продлилась 45 минут.
Оппозиционер сообщила главе правительства ФРГ, что целью протестов в Белоруссии является проведение честных президентских выборов.
"Светлана подчеркнула, что протесты в Белоруссии — это не борьба против России или Европы, это следствие внутрибелорусского кризиса", — сказано в сообщении пресс-службы.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.