Тихановская рассказала о встрече с Меркель

Пресс-служба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской сообщила, что её встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель продлилась 45 минут.

Оппозиционер сообщила главе правительства ФРГ, что целью протестов в Белоруссии является проведение честных президентских выборов.