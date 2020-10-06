Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук сделал прививку от коронавируса российской вакциной.
Об этом он сообщил во время беседы с президентом России Владимиром Путиным.
"Я эту вакцину проверил на себе, отдыхая в Крыму, я, моя жена Оксана и наш сын Богдан. Очень хорошо ее перенес. Считаю, что это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом", — пояснил Медведчук.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.