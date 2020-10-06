Медведчук привился от коронавируса российской вакциной

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук сделал прививку от коронавируса российской вакциной.

Об этом он сообщил во время беседы с президентом России Владимиром Путиным.