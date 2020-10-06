Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 октября посетил Нагорно-Карабахскую республику, где провёл совещание с представителями вооружённых сил.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.
"Пашинян посетил 5 октября Республику Арцах. Премьер-министр провел совещание с президентом Арцаха Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом ВС", — сказано в сообщении.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.