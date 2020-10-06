Турция, помимо использования военной продукции (оружия, техники, боеприпасов) собственного производства, активно импортирует её из других стран. В числе импортёров — Канада, власти которой решили в свете событий в Нагорном Карабахе временно ввести запрет на некоторые "позиции".
Нужно ли России поступать так же? Летом директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев озвучивал цифры: Турция покупает у нас техники примерно на 1 млрд долларов.
Ответить на этот вопрос "Правда. Ру" попросила военного эксперта Алексея Леонкова.
"Конечно, продажа оружия является определённым рычагом давления на стороны, чтобы они перестали поддерживать конфликты.
Понятно, что одним из бенефициаров разразившегося конфликта в Нагорном Карабахе является Турция и, конечно, по линии военно-технического сотрудничества Россия может оказать более существенное давление, чем Канада.
Конечно, основные поставки для Турции идут из США, из некоторых стран Европы, в том числе Великобритания. Они составляют львиную долю поставленного оружия и техники", — объяснил ситуацию Леонков.
Эксперт отметил: если брать ситуацию с Турцией, которая разразилась в 2015 году (в связи со сбитым самолетом Су-24), то экономические рычаги оказали очень существенное влияние на слабую экономику Турции.
Существенного экономического роста в экономике Турции не наблюдается до сих пор. Однако она ведёт внешнюю агрессивную политику во многих странах.
"Это говорит о том, что у Турции, наверное, есть иной источник, который мы не знаем пока, который её "окрыляет" на подобного рода действия. Такую экономическую составляющую Россия может задействовать, почему бы и нет.
К тому же Турция уже не скрывает свою четкую антироссийскую позицию по отношению Закавказья. Они чётко говорят, что Россия там не должна присутствовать. Они готовятся к какой-то операции в Сирии, сосредотачивают войска в районе Идлиба", — рассказывает Леонков.
Эксперт отмечает: вся наша история взаимоотношений, к сожалению, носила далеко не мирный характер.
"В основном Турция против нас последние 200 лет воевала", — резюмирует он.
Материал подготовлен специально для сайта "Правда. Ру".
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