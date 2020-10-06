Поможет ли российский "оружейный рычаг" усмирить Турцию?

Турция, помимо использования военной продукции (оружия, техники, боеприпасов) собственного производства, активно импортирует её из других стран. В числе импортёров — Канада, власти которой решили в свете событий в Нагорном Карабахе временно ввести запрет на некоторые "позиции".

Нужно ли России поступать так же? Летом директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев озвучивал цифры: Турция покупает у нас техники примерно на 1 млрд долларов.

Ответить на этот вопрос "Правда. Ру" попросила военного эксперта Алексея Леонкова.

"Оружейный" рычаг можно и нужно использовать

"Конечно, продажа оружия является определённым рычагом давления на стороны, чтобы они перестали поддерживать конфликты. Понятно, что одним из бенефициаров разразившегося конфликта в Нагорном Карабахе является Турция и, конечно, по линии военно-технического сотрудничества Россия может оказать более существенное давление, чем Канада. Конечно, основные поставки для Турции идут из США, из некоторых стран Европы, в том числе Великобритания. Они составляют львиную долю поставленного оружия и техники", — объяснил ситуацию Леонков.

У Турции есть "тайный" источник стимулирования агрессивной политики?

Эксперт отметил: если брать ситуацию с Турцией, которая разразилась в 2015 году (в связи со сбитым самолетом Су-24), то экономические рычаги оказали очень существенное влияние на слабую экономику Турции.

Существенного экономического роста в экономике Турции не наблюдается до сих пор. Однако она ведёт внешнюю агрессивную политику во многих странах.

"Это говорит о том, что у Турции, наверное, есть иной источник, который мы не знаем пока, который её "окрыляет" на подобного рода действия. Такую экономическую составляющую Россия может задействовать, почему бы и нет. К тому же Турция уже не скрывает свою четкую антироссийскую позицию по отношению Закавказья. Они чётко говорят, что Россия там не должна присутствовать. Они готовятся к какой-то операции в Сирии, сосредотачивают войска в районе Идлиба", — рассказывает Леонков.

Эксперт отмечает: вся наша история взаимоотношений, к сожалению, носила далеко не мирный характер.

"В основном Турция против нас последние 200 лет воевала", — резюмирует он.

Материал подготовлен специально для сайта "Правда. Ру".