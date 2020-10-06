Погибшие в авиакатастрофе Ан-26 награждены медалями

Президент Украины Владимир Зеленский наградил медалями 26 военнослужащих, которые погибли при крушении самолёта Ан-26 в Харьковской области.

"Президент Украины наградил 27 военных медалью "За военную службу Украине", 26 из них — посмертно. Соответствующий указ №421/2020 глава государства подписал 6 октября", — сообщили в пресс-службе офиса Зеленского.

Также медаль получил и выживший в катастрофе военный.