Санкции против белорусского лидера Александра Лукашенко и его приближённых — это один из механизмов европейской политики.

Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель.

"Санкции не являются самоцелью, это инструмент нашей политики, среди других. Как только санкции приняты, мы можем их смягчать, отменить, продлить, усилить. И поэтому именно в этой логике было принято решение о санкциях. Мы выступаем за инклюзивный диалог", — пояснил политик.