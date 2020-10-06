Переговоры в Минске зашли в тупик из-за украинской делегации.

Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук во время встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"К сожалению, сегодня в тупике находится формат Минских переговоров, трехсторонней контактной группы, в тупике он находится по вине украинской делегации, которая поставила ряд вопросов для того, чтобы они были разрешены, но практически у них нет сегодня выхода для реализации", — пояснил политик.