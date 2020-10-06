Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен форматом и шагами, которые предусмотрены в Минских соглашениях.

"Вопрос Нормандского формата — это решается технически в минском процессе в формате ТКГ. Когда началась война, была необходимость, был подписан "Минск". Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны. Я лично полностью недоволен именно составом этого формата", — пояснил украинский лидер.