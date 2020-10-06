Для американского руководства крайне важно поменять вектор работы с Китаем. Совместными усилиями страны смогут решить гораздо больше задач, чем поодиночке, кроме того, их объединяют как технологические, так и военные интересы.
Например, возможна совместная работа по урегулированию кризиса, связанного с Северной Кореей.
Однако на данный момент в Вашингтоне уверены: Пекин — некая "злая сила", которая хочет только одного: мирового господства. При этом и Китай, и США считают: правильна лишь их позиция. Такая ситуация лишь усугубляет негативные геополитические процессы и ничем хорошим не кончится.
Однако вышесказанное не означает, что с Китаем надо "мириться". Достаточно будет более взвешенной политики по данному вопросу — и дело пойдет так, как надо.
Такое мнение высказали журналисты издания The National Interest.
"США не нужно идти на "перезагрузку" с Китаем, чтобы отношения не пошли под откос. Всё, что Штатам нужно сделать, — это начать более трезво рассматривать представляемый Китаем вызов.
Определённая мини-разрядка по конкретным вопросам вполне возможна. Искусство государственного управления включает в себя понимание того, когда интересы совпадают до такой степени, что сотрудничество становится возможным", — сообщает издание.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.