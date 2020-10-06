Эксперт: США стоит перестать ругаться с Китаем

Для американского руководства крайне важно поменять вектор работы с Китаем. Совместными усилиями страны смогут решить гораздо больше задач, чем поодиночке, кроме того, их объединяют как технологические, так и военные интересы.

Например, возможна совместная работа по урегулированию кризиса, связанного с Северной Кореей.

Однако на данный момент в Вашингтоне уверены: Пекин — некая "злая сила", которая хочет только одного: мирового господства. При этом и Китай, и США считают: правильна лишь их позиция. Такая ситуация лишь усугубляет негативные геополитические процессы и ничем хорошим не кончится.

Однако вышесказанное не означает, что с Китаем надо "мириться". Достаточно будет более взвешенной политики по данному вопросу — и дело пойдет так, как надо.

Такое мнение высказали журналисты издания The National Interest.