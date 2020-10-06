Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Донбассе невозможно прекратить без диалога с Россией.

"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс — это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории…

Мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать с партнерами и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", — отметил украинский лидер.