Стала известна реакция штаба Джо Байдена на сообщения о том, что Трамп заразился коронавирусом. Корреспонденты CNN сумели связаться с представителем штаба "сонного Джо": тот проходит тестирование на наличие коронавируса на еженедельной основе.
Насколько выгодна штабу Байдена ситуация с болезнью Трампа? Комментирует специально для "Правды. Ру" Валерий Гарбузов, директор института США и Канады РАН.
"А что выгодно?
Трампа, по-моему, уже из госпиталя выписали. Дело в том, как это всё влияет? Это влияет на график работы кандидатов перед днем выборов. Это может повлиять на изменения графика проведения дебатов, но ещё непонятно.
Я не думаю, что Байден будет очень сильно использовать этот факт против Трампа, потому что у многих болезнь Трампа вызывает, наоборот, сочувствие, а не какое-то злорадство. Тем более если выздоровление пойдет довольно быстро, то этот факт не станет ключевым для Трампа и для Байдена на реальной стадии кампании.
Я думаю, что Трампа рано хоронить, говорить о том, что он выбыл из борьбы тоже рано. Тем более что у него заболевание не в тяжёлой форме", — сообщил Гарбузов.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.