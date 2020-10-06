Насколько выгодна штабу Байдена ситуация с болезнью Трампа?

Стала известна реакция штаба Джо Байдена на сообщения о том, что Трамп заразился коронавирусом. Корреспонденты CNN сумели связаться с представителем штаба "сонного Джо": тот проходит тестирование на наличие коронавируса на еженедельной основе.

Насколько выгодна штабу Байдена ситуация с болезнью Трампа? Комментирует специально для "Правды. Ру" Валерий Гарбузов, директор института США и Канады РАН.