Президент США Дональд Трамп находится на начальной стадии заболевания, поэтому его состояние ещё может ухудшиться.

Такое мнение высказал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

"Проблема в том, что он все еще на достаточно ранней стадии заболевания. И не секрет, что, если вы посмотрите на клиническое течение у людей, иногда на пятом-восьмом дне может начаться обратная динамика", — пояснил специалист.