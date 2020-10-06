Встреча по ДСНВ в Хельсинки завершилась "важным прогрессом"

Переговоры между Россией и США о перезаключении договора СНВ, прошедшие 5 октября в финском городе Хельсинки, привели к "важному прогрессу".

Такими новостями поделился спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Российскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Спасибо президенту Ниинистё и замечательному народу Финляндии за их щедрое гостеприимство при проведении столь важных переговоров между США и Россией по контролю над ядерными вооружениями. Важный прогресс", — отметил Биллингсли в своём "Твиттере".

Напомним, что в Вашингтоне ранее сообщали: сделку по ДСНВ можно заключить только в текущем варианте, который "выгоден и США, и России". В нашем МИД с этим утверждением не согласны. Однако Штаты сообщили: если документ не будет принят в текущем варианте до конца выборов президента, то "цена за вход вырастёт".