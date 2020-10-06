Юридическая битва за золото Венесуэлы в банке Британии продолжается
Апелляционный суд Англии отменил решение о предоставлении золотых резервов Венесуэлы "оппозиционному президенту" Хуану Гуайдо, тем самым признав апелляцию, поданную Центральным банком Венесуэлы (BCV).
Напомним, что в июле британский Высокий суд счел, что
"специальная" администрация Гуайдо имеет право на доступ к 31 тонне золота стоимостью более $1 млрд, депонированному в Банке Англии в Лондоне.
Тогда, это решение было аргументировано тем, что Великобритания признала главой венесуэльского правительства Гуайдо, а не Николаса Мадуро.
По решению Апелляционного суда, тот вердикт был признан ошибочным, поскольку
"признание британским правительством Гуайдо президентом де-юре исключает возможность признания Мадуро президентом де-факто".
Теперь Высокому суду предстоит провести расследование, в котором будут подробно объяснены дипломатические отношения между Венесуэлой и Великобританией, чтобы определить, признает ли Лондон, что Мадуро продолжает осуществлять "де-факто" полномочия главы государства.
О чём речь?
- В июле, судья Высокого суда Великобритании Найджел Тир заявил, что Гуайдо "однозначно" является "конституционным исполняющим обязанности президента" Венесуэлы и что его "специальная" администрация может получить доступ к резервам.
- Центральный банк Венесуэлы (BCV) обжаловал это решение, назвав его "абсурдным и необычным".
- Среди аргументов защиты BCV для апелляции на это решение было то, что Лондон не разорвал дипломатические отношения с Каракасом и что оба правительства держат своих послов в своих столицах.
- Эта "юридическая битва" началась в 2018 году, когда правительство Венесуэлы попросило получить доступ к своим резервам для выполнения своих финансовых обязательств на фоне санкций США и ему было отказано. Впоследствии, в 2019 году, он сделал новый запрос на золото, и был еще один отказ со стороны Банка Англии, который утверждал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признает только Гуайдо законным президентом.
- После этого решения оппозиционный "президент" назначил своим представителем за рубежом Хосе Игнасио Эрнандеса и призвал власти банка не передавать слитки правительству Мадуро, заявив, что "они будут использоваться в коррумпированных целях".
- Еще в мае этого года BCV подал иск против лондонского банка с целью получить и продать часть своего золота для передачи ресурсов программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и, таким образом, приобрести продукты питания и лекарства, необходимые для борьбы с пандемией коронавируса.