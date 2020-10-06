Юридическая битва за золото Венесуэлы в банке Британии продолжается

Апелляционный суд Англии отменил решение о предоставлении золотых резервов Венесуэлы "оппозиционному президенту" Хуану Гуайдо, тем самым признав апелляцию, поданную Центральным банком Венесуэлы (BCV).

Напомним, что в июле британский Высокий суд счел, что

"специальная" администрация Гуайдо имеет право на доступ к 31 тонне золота стоимостью более $1 млрд, депонированному в Банке Англии в Лондоне.

Тогда, это решение было аргументировано тем, что Великобритания признала главой венесуэльского правительства Гуайдо, а не Николаса Мадуро.

По решению Апелляционного суда, тот вердикт был признан ошибочным, поскольку

"признание британским правительством Гуайдо президентом де-юре исключает возможность признания Мадуро президентом де-факто".

Теперь Высокому суду предстоит провести расследование, в котором будут подробно объяснены дипломатические отношения между Венесуэлой и Великобританией, чтобы определить, признает ли Лондон, что Мадуро продолжает осуществлять "де-факто" полномочия главы государства.

О чём речь?