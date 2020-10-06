ВОЗ: коронавирусом в мире переболел лишь каждый 10-ый человек

Один из 10 человек во всем мире, возможно, переболел Covid-19.

Такой вывод был озвучен в ходе спецсовещания лидеров ВОЗ, состоявшемся сегодня в штаб-квартире организации в Женеве. Цель встречи — обсуждение глобальных мер реагирования на пандемию.

"Чуть более 35 миллионов человек были подтверждены как инфицированные коронавирусом. Однако, есть основания предполагать, что, по оценкам ВОЗ, истинная цифра приближается к 800 миллионам", — написано в итоговом документе. "Прошло десять месяцев, а кризис все не кончается. В некоторых странах наблюдаются вторые волны после ослабления ограничений, а в некоторых случаях цифры даже выше, чем были в первую волну пандемии, — говорит Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения. — Это варьируется в зависимости от страны, это варьируется от городских до сельских районов, это варьируется между различными группами".

По его словам, "подавляющее большинство мира по-прежнему находится в опасности".