Экс-президент Киргизии, обвиняемый в коррупции, выпущен из СИЗО

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, арестованный по обвинению в коррупции, был освобожден из центральной тюрьмы Бишкека после того, как протестующие, назвавшие парламентские выборы сфальсифицированными, штурмовали здание и правительственный комплекс.

Сообщается, что Атамбаев вышел из тюрьмы сегодня около 4:30 утра по местному времени. Ранее, как рассказывала "Правда.Ру", его сын Кадыр был замечен во главе толпы, успешно штурмовавшей комплекс, в котором находятся офисы президента и парламента страны.

Ожидается, что Атамбаев приедет на площадь Ала-Тоо pic.twitter.com/RoRlZDT4VO — Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) October 5, 2020

Ожидается, что Алмазбек Атамбаев присоединится к толпе, собравшейся на площади Ала-Тоо в Бишкеке.

Напомним, в понедельник люди вышли на улицы Бишкека, чтобы выразить протест против "сфальсифицированных" парламентских выборов, состоявшихся 4 октября.