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Армения и Азербайджан опять по-разному оценили итоги боя

Противоречивые данные о ходе боевых действий в районе Нагорного Карабаха продолжают поступать от правительств Армении и Азербайджана: воюющие стороны рапортуют о своих собственных успехах, умалчивая о неудачах.

Армения и Азербайджан опять по-разному оценили итоги боя

Так поздно вечером в понедельник азербайджанские военные сообщили о захвате трех деревень. В ответ на это Армения "отчиталась" об уничтожении 200 вражеских солдат.

Министерство обороны Армении заявило, что силы Нагорного Карабаха в понедельник успешно осуществили "тактический трюк”, позволивший им нанести значительные потери азербайджанским военным.

По данным ведомства, было имитировано отступление войск со своих боевых позиций на одном из ключевых участков линии соприкосновения:

"Когда азербайджанские солдаты двинулись, чтобы занять землю, которую они считали покинутой, они попали прямо в ловушку. Азербайджанское подразделение подверглось интенсивному артиллерийскому обстрелу и потеряло около 200 солдат, прежде чем бежать", — говорится в заявлении армянской стороны.

Минобороны Азербайджана, ранее сообщившее в своем Twitter об отступлении противника, не комментирует никаких потерь среди своих военнослужащих.

Почти одновременно с заявлением Армении Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своем Twitter, что военные его страны "освободили” три села в Нагорном Карабахе и получили контроль над несколькими стратегическими высотами в регионе. Алиев назвал Нагорно-Карабахскую кампанию "успешной" для Баку.

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе — преимущественно армянонаселенном регионе, считающемся частью Азербайджана, который провозгласил независимость и остается под контролем Еревана с момента прекращения огня в 1994 году, — вспыхнули неделю назад.

Соседи обвиняют друг друга в развязывании насилия и нанесении ударов по гражданским объектам, регулярно сообщая о потерях на стороне противника и собственных военных победах.

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