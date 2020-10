Армения и Азербайджан опять по-разному оценили итоги боя

Противоречивые данные о ходе боевых действий в районе Нагорного Карабаха продолжают поступать от правительств Армении и Азербайджана: воюющие стороны рапортуют о своих собственных успехах, умалчивая о неудачах.

Так поздно вечером в понедельник азербайджанские военные сообщили о захвате трех деревень. В ответ на это Армения "отчиталась" об уничтожении 200 вражеских солдат.

Министерство обороны Армении заявило, что силы Нагорного Карабаха в понедельник успешно осуществили "тактический трюк”, позволивший им нанести значительные потери азербайджанским военным.

По данным ведомства, было имитировано отступление войск со своих боевых позиций на одном из ключевых участков линии соприкосновения:

"Когда азербайджанские солдаты двинулись, чтобы занять землю, которую они считали покинутой, они попали прямо в ловушку. Азербайджанское подразделение подверглось интенсивному артиллерийскому обстрелу и потеряло около 200 солдат, прежде чем бежать", — говорится в заявлении армянской стороны.

#DefenseArmy of the Artsakh employed a tactical trick, creating impression of retreat in the Azerbaijani units. The enemy made an attempt to occupy abandoned positions & was trapped. Strong artillery strike destroyed most of the Azerbaijani unit. Enemy left 200 KIA and fled. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 5, 2020

Минобороны Азербайджана, ранее сообщившее в своем Twitter об отступлении противника, не комментирует никаких потерь среди своих военнослужащих.

Почти одновременно с заявлением Армении Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своем Twitter, что военные его страны "освободили” три села в Нагорном Карабахе и получили контроль над несколькими стратегическими высотами в регионе. Алиев назвал Нагорно-Карабахскую кампанию "успешной" для Баку.

Today, Azerbaijan’s Army has liberated Shikhali Agali, Sarijali and Mezre villages of Jabrayil district and several strategic heights in different directions. Successful operation of our glorious Army is ongoing. Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 5, 2020

Напомним, что боевые действия в Нагорном Карабахе — преимущественно армянонаселенном регионе, считающемся частью Азербайджана, который провозгласил независимость и остается под контролем Еревана с момента прекращения огня в 1994 году, — вспыхнули неделю назад.

Соседи обвиняют друг друга в развязывании насилия и нанесении ударов по гражданским объектам, регулярно сообщая о потерях на стороне противника и собственных военных победах.