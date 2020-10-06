Протестующие в Бишкеке штурмом взяли здание парламента страны

Протестующие против итогов выборов в Бишкеке, столице Киргизии, ворвались в здание парламента страны.

Напомним, массовые протесты начались после того, как оппозиция обвинила правительство в подкупе голосов и мошенничестве на парламентских выборах, состоявшихся в воскресенье.

По данным портала Sputnik — Кыргызстан толпа ворвалась в здание примерно в 3: 30 утра по местному времени.

❗️Митингующие зашли в Белый дом. Сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева — Кадыра Атамбаева завели в здание. pic.twitter.com/mAFfTaR8mw — Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) October 5, 2020

Сообщается, что протестующие ввели в здание Кадыра Атамбаева, сына бывшего президента Алмазбека Атамбаева, до вчерашнего дня находившегося в СИЗО и освобождённого после того, как его сторонники окружили здание.

"Действующий президент Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов протестов быть благоразумными, добавив, что он остается в Бишкеке", — сообщает его пресс-секретарь.

Напомним, что, как уже сообщала "Правда.Ру", только четыре партии — по уточнённым данным, три из которых провластные — из 16, участвовавших в выборах, смогли преодолеть семипроцентный порог и пройти в парламент. 11 проигравших оппозиционных групп не признали результаты выборов и призвали людей выйти на улицы.

Одна из партий — Биримдик (Единство), набравшая в воскресенье наибольшее количество голосов — четверть от общего числа — объявила, что готова принять участие в новых парламентских выборах.

Об этом в Twitter написал пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев: