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В Германии состоялось открытие памятника Михаилу Горбачёву

3 октября в городе Дессау-Рослау (Германия) в юбилей Дня германского единства состоялось открытие памятника Михаилу Горбачеву — первому и единственному президенту СССР. Принято считать, что именно благодаря действиям Горбачёва произошло объединение страны.

В Германии состоялось открытие памятника Михаилу Горбачёву

Автором монумента является скульптор Бернд Гебель.

На скульптуре Горбачёв изображён шагающим. Памятник был создан на средства местных жителей. Стоимость работ составила порядка 50 тысяч евро.

Это первый памятник Горбачёву на территории Германии, выполненный в полный рост. До этого был только бюст политика.

Инициатива установки памятника принадлежит Ханс-Георгу Отто - бывшему главе Дессау-Рослау. Причём его нисколько не смутил тот факт, что Горбачёв ни разу не был в этом городе.

Кроме представителей города, на церемонии присутствовали представители российского посольства. Это говорит о том, что дружба между Германией и Россией имеет место быть, несмотря на то, что между странами бывают политические разногласия.

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