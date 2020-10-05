Президент Украины Владимир Зеленский проведёт встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
"7-8 октября президент Украины Владимир Зеленский и госпожа Елена Зеленская посетят с официальным визитом Великобританию", — сообщили в офисе украинского лидера.
Стороны планируют подписать украинско-британское Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.