В ОЗХО согласились на предложение Москвы по "делу Навального"

Представители ОЗХО сообщили, что российский запрос о совместной работе по "делу Навального" до них успешно дошёл. В организации согласились с доводами, указанными в документе, и готовы отправить в Москву группу своих специалистов.

Об этом стало известно от представителей пресс-службы ведомства.

"ОЗХО 1 октября получила запрос от Российской Федерации о рассмотрении возможности отправки экспертов из Технического секретариата для сотрудничества с российскими специалистами. Второго октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя России при ОЗХО", — уточняется в сводке для СМИ.

Также Ариас отметил: в организации готовы инициировать ещё одну экспертизу биологических материалов оппозиционера, на этот раз — по запросу России.

Напомним, что отправку запроса в ОЗХО комментировала в том числе Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.