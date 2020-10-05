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В ОЗХО согласились на предложение Москвы по "делу Навального"

Представители ОЗХО сообщили, что российский запрос о совместной работе по "делу Навального" до них успешно дошёл. В организации согласились с доводами, указанными в документе, и готовы отправить в Москву группу своих специалистов.

В ОЗХО согласились на предложение Москвы по "делу Навального"

Об этом стало известно от представителей пресс-службы ведомства.

"ОЗХО 1 октября получила запрос от Российской Федерации о рассмотрении возможности отправки экспертов из Технического секретариата для сотрудничества с российскими специалистами.

Второго октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя России при ОЗХО", — уточняется в сводке для СМИ.

Также Ариас отметил: в организации готовы инициировать ещё одну экспертизу биологических материалов оппозиционера, на этот раз — по запросу России.

Напомним, что отправку запроса в ОЗХО комментировала в том числе Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

"Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик", — отмечала ранее Захарова.

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