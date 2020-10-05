Представители ОЗХО сообщили, что российский запрос о совместной работе по "делу Навального" до них успешно дошёл. В организации согласились с доводами, указанными в документе, и готовы отправить в Москву группу своих специалистов.
Об этом стало известно от представителей пресс-службы ведомства.
"ОЗХО 1 октября получила запрос от Российской Федерации о рассмотрении возможности отправки экспертов из Технического секретариата для сотрудничества с российскими специалистами.
Второго октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя России при ОЗХО", — уточняется в сводке для СМИ.
Также Ариас отметил: в организации готовы инициировать ещё одну экспертизу биологических материалов оппозиционера, на этот раз — по запросу России.
Напомним, что отправку запроса в ОЗХО комментировала в том числе Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
"Ожидаем, что наше предложение получит позитивный отклик", — отмечала ранее Захарова.
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