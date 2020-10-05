Белорусское руководство не спешит пользоваться "коридором", предусмотренным в санкциях для Лукашенко, и последовательно "затягивает гайки", мешая нормальному диалогу власти и общества.

Среди действий властей РБ:

Об этом рассказал Петер Стано, представитель зампреда Еврокомиссии. По словам чиновника, такие действия лишь отбрасывают переговорные процессы назад, а решение "обнулить" уже выданные аккредитации не делает Минску чести.

"[Меры властей] поспособствуют усилению изоляции страны и будут мешать диалогу в то время, когда необходимо срочно помогать жителям Белоруссии.

Мы уже думаем, как помочь гражданскому обществу Белоруссии", — сообщил Стано.