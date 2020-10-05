НАТО: стороны карабахского конфликта должны прекратить огонь

Конфликт в Нагорном Карабахе возможно остановить лишь путём переговоров, все варианты "силовых" решений еще больше усугубят ситуацию.

При этом столкновение Армении и Азербайджана опасно не только для их соседей, но и для блока НАТО. Именно поэтому сторонам конфликта нужно прекратить бои и начать работать на дипломатическом "фронте".

"Нас очень беспокоит ситуация в Карабахе. Мы видим, что гибнут мирные жители. Этот конфликт несёт риск всем направлениям, в том числе энергетике. Это очень опасная ситуация для всего региона, и для членов альянса в том числе. Мы призываем все стороны конфликта немедленно прекратить войну и сесть за стол переговоров", — выступил с заявлениям генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сегодня, 5 октября, Столтенберг находится с визитом в Анкаре. Уточняется, что обсуждать рабочие вопросы он планирует как с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, так и с президентом страны, Реджепом Тайипом Эрдоганом.