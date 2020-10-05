Трамп планирует сегодня вернуться в Белый дом

Президент США Дональд Трамп уже покинул военный госпиталь, где проходил лечение от коронавируса.

Руководитель аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что американский лидер хочет уже сегодня вернуться в Белый дом.