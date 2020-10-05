Президент США Дональд Трамп уже покинул военный госпиталь, где проходил лечение от коронавируса.
Руководитель аппарата Белого дома Марк Мидоус заявил, что американский лидер хочет уже сегодня вернуться в Белый дом.
"Говорил с президентом этим утром. Он продолжил поправляться ночью и готов вернуться к нормальному рабочему графику… Мы по-прежнему оптимистичны по поводу того, что он сможет вернуться в Белый дом сегодня", — отметил представитель президента.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.