Россия продолжит настаивать на выполнении всего комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которые призваны урегулировать конфликт на востоке Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В ЕС откровенно говорят, что это должна сделать Российская Федерация. А украинские наши коллеги, как вы знаете, устами руководства Украины в очередной раз заявили, что Минские договоренности нужно сохранять, потому что их сохранение гарантирует продолжение санкций Евросоюза и США против России. Вот и вся логика, Поэтому, конечно же, мы будем настаивать на выполнении минского комплекса мер, который был одобрен в Совете Безопасности ООН, но не ради того, чтобы заслужить снятие санкций Евросоюза, а в интересах украинского народа прежде всего, который нам близок и который страдает от того, что происходит в Киеве и в других регионах этой страны в последнее время", — пояснил глава МИД.