Украина больше ничего не может дать Европейскому союзу, поскольку уже отдала всё самое ценное: людей, банки, землю и воздушное пространство.
С таким заявлением выступил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
"Все, что можно было дать Европе, украинская власть уже дала: небо над нашей страной, которое теперь бороздят бомбардировщики НАТО; украинскую землю, которая в ближайшие годы должна стать собственностью иностранцев; украинские банки и госкорпорации, которыми тоже управляют иностранцы, засевшие в наблюдательных советах. Украина отдала Евросоюзу даже самое ценное — своих людей, благодаря труду которых поднялась экономика Польши, Чехии, Румынии. Украинцев сейчас уже критически не хватает в самой Украине", — считает политик.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.