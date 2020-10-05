Медведчук: Украина отдала Европе всё

Украина больше ничего не может дать Европейскому союзу, поскольку уже отдала всё самое ценное: людей, банки, землю и воздушное пространство.

С таким заявлением выступил глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.