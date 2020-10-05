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Трамп: 2021 год будет "лучшим"

Дональд Трамп, несмотря на свою болезнь, продолжает набирать очки в предвыборной гонке. В своем "Твиттере" президент США пообещал всем жителям США, что 2021 год станет "лучшим" — нужно лишь верно проголосовать.

Трамп: 2021 год будет "лучшим"

По мнению президента, страну ждёт успех: фондовые рынки готовятся обновлять рекордные показатели роста. Также Трамп сказал спасибо всем, кто его поддерживает, и не преминул "плюнуть ядом" в своего оппонента, Джо Байдена.

"Если вы хотите самого большого роста налогов в истории США и ещё нескольких вещей, которые "заблокируют" нашу экономику, отдайте ваш голос демократам!" — написал Трамп.

Ранее оба кандидата приняли участие в дебатах, однако конструктивного спора не вышло: довольно быстро начались оскорбления. Ведущему-модератору встречи приходилось буквально перекрикивать кандидатов, чтобы задать вопросы.

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