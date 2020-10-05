Врачи берлинской клиники "Шарите" не обнаружили в анализах Алексея Навального никаких следов боевых отравляющих веществ.

Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Более того, супруга Навального подписала документ, в котором брала на себя все последствия его транспортировки в Германию, потому что наши врачи не были уверены, что это безопасно. Омские медики не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике Бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?" — пояснил глава МИД.