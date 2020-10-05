Трамп скрывал результат первого теста на коронавирус

Как стало известно журналистам издания The Wall Street Journal, Дональд Трамп заранее знал, что заражён коронавирусом, но от общественности это скрыл.

По данным журналистов, "вскрыть" эти данные помогла система, по которой тестируют всех работников Белого дома:

на первом этапе все сдают экспресс-тест;

если он оказывается положительным, нужно пройти более тщательный тест.

В The Wall Street Journal утверждают: Трамп сдал экспресс-тест, и тот оказался положительным, о чём президент знал еще 1 октября. Вечером того же дня он выступал в эфире Fox News, но предпочёл информацию не озвучивать, сообщив лишь, что заразилась его помощница Хоуп Хикс.

О заражении Трамп рассказал ночью 2 октября, то есть, по сути, целый день скрывал своё состояние.

Напомним: и Дональд Трамп, и его жена Мелания на данный момент проходят курс лечения. Данные о состоянии Трампов противоречивы, однако в СМИ утверждают, что Мелания чувствует себя лучше мужа.