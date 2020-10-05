Леонтий Шевцов: объединение Германии — предательство

Создание единой Германии из ФРГ и ГДР в 1990 году — последствия "предательской сдачи". Стена между "половинками" страны символизировала в том числе границу "НАТО — Варшавский договор", так что ее уничтожение — вероломство, которое должно быть оценено соответствующим образом, а все виновные должны получить наказания.

Об этом рассказал советник директора Росгвардии, командующий 1-й гвардейской танковой армией 1992-1993 гг. Леонтий Шевцов в рамках выступления на передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".