Создание единой Германии из ФРГ и ГДР в 1990 году — последствия "предательской сдачи". Стена между "половинками" страны символизировала в том числе границу "НАТО — Варшавский договор", так что ее уничтожение — вероломство, которое должно быть оценено соответствующим образом, а все виновные должны получить наказания.
Об этом рассказал советник директора Росгвардии, командующий 1-й гвардейской танковой армией 1992-1993 гг. Леонтий Шевцов в рамках выступления на передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым".
"Что такое ГДР в социалистическом лагере? Это самый передовой, самый преданный наш отряд.
Назовите хоть одно государство, которое входило в нашу систему социалистическую, которое было преданней ГДР? И мы бессовестно, самым предательским образом предали это. Миллионы людей, которые верно служили, начиная от разведки, которая больше всех нас обеспечивала… были преданы.
Поэтому иначе называть это не надо", — уточнил Шевцов.
"Страна проиграла, вооруженные силы проиграли, соцлагерь проиграл, подорвали авторитет во всем мире за нашу страну, за империю и прочее…
Выиграл только один Горбачев с Шеварднадзе, и что им вместо наказания — Фонд Горбачева. Что в этом фонде должны изучать наши русские, российские люди? Как предавать? Как сдавать?" — раскритиковал ситуацию Шевцов.
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