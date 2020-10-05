Для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе стороны обязательно должны сесть за стол переговоров.
Поскольку по очевидным причинам территории соперничающих стран для этого не подойдут, провести переговоры нужно у "нейтрального" игрока региона. Поэтому президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила для СМИ: в стране готовы принять дипломатов.
"С обеих сторон замечаются предпосылки к готовности задействования минской группы ОБСЕ. Я думаю, что мы должны содействовать проведению заседания, хотя бы в Грузии.
Мы сделаем все и готовы ко всему, что является приемлемым для них. Главный наш козырь — стабильность. Мы часто говорили, что мы "остров стабильности и демократии" в этом регионе, его необходимо восстановить.
Мы взаимосвязаны, и я не вижу другой перспективы, кроме мира", — рассказала Зурабишвили.
По словам президента, Грузия останется в нейтралитете и в первую очередь заинтересована, как и большая часть мирового сообщества, в прекращении огня.
Крымский полуостров готов вернуться в состав Украины только в случае, если Украина войдёт в состав России.