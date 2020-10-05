Байден согласен на перенос дебатов с Трампом

Вся команда Байдена понимает серьёзность ситуации с болезнью Трампа, поэтому желает ему скорейшей поправки и готова подстроить график дебатов под самочувствие президента.

По мнению представителя штаба демократов, Кейт Бедингфилд, они хотели бы всё же провести дебаты в положенный по расписанию срок (15 октября, Майами), но готовы и принять предложение как о новом их формате (возможна "удалёнка"), так и о иной дате.

"Мы желаем ему скорейшего и полного выздоровления, разумеется, подстроимся к любым необходимым изменениям в графике", — уточнила Бедингфилд.

Напомним, что первый раунд дебатов, закончившихся, к слову, на "оскорбительных" нотах, позволил Байдену оставить последнее слово за собой: его поддержали 53% участников. Однако за это пришлось платить репутацией: вынужденный "остро" отвечать Трампу Байден постепенно теряет образ "благодушного дедушки".