Трамп чувствует себя лучше. В воскресенье даже выезжал в город

Госпитализированный с коронавирусом в Национальную больницу Уолтера Рида президент США Дональд Трамп в воскресенье устроил себе "вылазку в город".

Его заметили сторонники, проводившие демонстрацию перед больницей.

Черный Chevrolet Suburban с Трампом выехал с территории клиники и медленно проехал людей, в знак приветствия Трампа, размахивавших флагами.

Сам президент, с маской на лице махал толпе из спортивного внедорожника.

My view as POTUS drives by giving thumbs up and waving to supporters outside Walter Reed. He has since gone back inside. @fox5dc pic.twitter.com/1ts07GZx0T