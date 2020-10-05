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Столкновения, аресты и штрафы – Израиль протестовал против карантина

Десятки человек были задержаны и оштрафованы в минувшие выходные в Израиле, во время протестов против очередного усиления "коронавирусной блокировки".  

Столкновения, аресты и штрафы – Израиль протестовал против карантина

По меньшей мере 38 активистов были задержаны только в Тель-Авиве за "нарушение общественного порядка” и якобы "нападение на полицейских”, сообщает Times of Israel.

В столкновениях были ранены несколько человек, в том числе мэр Тель-Авива Рон Хулдай, который получил травму руки.

Десятки людей были арестованы и оштрафованы за несоблюдение нового закона о блокировке, вступившего в силу в стране.

К слову, в первые дни этот закон фактически приостановил массовые антиправительственные мероприятия и еженедельные митинги у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Однако, поданным местных СМИ, в эти выходные "на улицы вышло больше людей, чем раньше".

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