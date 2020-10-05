Столкновения, аресты и штрафы – Израиль протестовал против карантина

Десятки человек были задержаны и оштрафованы в минувшие выходные в Израиле, во время протестов против очередного усиления "коронавирусной блокировки".

По меньшей мере 38 активистов были задержаны только в Тель-Авиве за "нарушение общественного порядка” и якобы "нападение на полицейских”, сообщает Times of Israel.

סיכום לשעה חצות: מאות נצורים באלנבי פינת ברנר בין עשרות שוטרים שנמצאים מכל צד וסמויים בתוך הקהל שמבצעים מעצרים מעת לעת אין לי שום דרך לדעת כרגע כמה נעצרו אבל מדובר בכמה עשרות. הבלגן חוגג pic.twitter.com/GzVTfL4nB3 — Bar Peleg (@bar_peleg) October 3, 2020

В столкновениях были ранены несколько человек, в том числе мэр Тель-Авива Рон Хулдай, который получил травму руки.

Десятки людей были арестованы и оштрафованы за несоблюдение нового закона о блокировке, вступившего в силу в стране.

К слову, в первые дни этот закон фактически приостановил массовые антиправительственные мероприятия и еженедельные митинги у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Однако, поданным местных СМИ, в эти выходные "на улицы вышло больше людей, чем раньше".