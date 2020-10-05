Берлин: левые активисты, защищающие сквоттеров, устроили марш протеста

Толпы людей вышли на улицы берлинского района Фридрихсхайн, чтобы протестовать против запланированного выселения левых активистов, анархистов и хиппи, самовольно занявших одно из зданий, ещё когда проходило воссоединение Западной и Восточной частей страны, и живущих в нём коммуной.

"Демонстранты держали факелы и стреляли петардами, когда они маршировали через район, чтобы защитить здание, в настоящее время занятое левыми скваттерами. В акции протеста приняли участие около 1,5 тысяч человек", — сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

На кадрах, опубликованных видеоагентством RT Ruptly, видно, как активисты держат большой баннер с надписью "защитите Liebig34" — название жилого проекта, расположенного по адресу Liebigstrasse 34. Власти объявили, что планируют выселить скваттеров 9 октября.

Жители захваченного здания вывешивали плакаты из своих окон и громко пели, когда протестующие двигались по району.

Толпу сопровождали полицейские, некоторые из них были в спецодежде. По сообщениям, демонстрация закончилась без каких-либо серьезных инцидентов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Liebig34 — "анархистско-квир-феминистский жилищный проект".

Захваченное здание стало символом леворадикальной активности в городе. Арендаторам было приказано освободить помещение после того, как владелец здания подал иск, так как коммерческая аренда закончилась в 2018 году".