Первую партию Спутник V получила Венесуэла

Россия поставила первую партию своей коронавирусной вакцины в Венесуэлу.

Теперь она стала первой латиноамериканской страной, принявшей участие в клинических испытаниях Спутника V.

"Мы — первая страна из Западного полушария, которая начнет III фазу испытаний российской вакцины против Covid-19, — написал президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Twitter. — От имени венесуэльского народа я благодарю братского президента Владимира Путина и российский народ за проявление солидарности.

¡Llegó la Sputnik V! Somos el primer país del hemisferio occidental que iniciará la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna contra el Covid-19. En nombre del pueblo venezolano agradezco al hermano presidente Vladímir Putin y al pueblo ruso por su muestra de solidaridad. pic.twitter.com/WOaKdmFpuJ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 2, 2020

Красные ящики с дозами вакцины Sputnik V для иммунизации 2 тысяч человек прибыли в Международный аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе. Вице-президент Делси Родригес приняла груз во время короткой церемонии приветствия, после чего он был перемещен в лабораторию.

"Это исторический момент для Родины! Сегодня мы получили первую партию вакцины SputnikV для фазы 3 клинического испытания против COVIDー19. От имени президента Николаса Мадуро и венесуэльского народа мы благодарим нашу сестру Россию и президента Владимира Путина", — написала она в Twitter.

Партия, доставленная в Венесуэлу, является частью 3 фазы испытаний вакцины, в котором примут участи страны-союзницы РФ. Ожидается, что результаты исследования будут представлены в течение двух месяцев.