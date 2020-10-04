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Турция обвинила Армению в нарушении международного гуманитарного права

Турция, выступающая покровителем Азербайджана в Нагорно-Карабахском конфликте, обвинила Армению в нанесении ударов по Гяндже, второму городу страны. По мнению Анкары Ереван нарушил Женевскую конвенцию.

Турция обвинила Армению в нарушении международного гуманитарного права

"Нападения на Гянджу, где проживает около 332 тысяч человек, являются "новым проявлением незаконной позиции Армении, — прокомментировал в воскресенье турецкий МИД.

Напомним, в воскресенье город подвергся серии ракетно-артиллерийских ударов, в результате которых снаряды нанесли ущерб многочисленным зданиям и вызвали пожары.

"Столкнувшись с поражением на оккупированных Азербайджаном территориях, Армения нарушает все принципы гуманитарного права, особенно Женевские конвенции, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции, со ссылкой на юридически обязательные соглашения, которые запрещают нападать на гражданское население в военное время. — Подписавшие их страны обязаны любой ценой избегать нанесения увечий некомбатантам".

ДЛЯ СПРАВКИ:

Некомбата́нты (нонкомбатанты, фр. non-combattants — "не воюющие") — входящие в состав вооружённых сил лица, функции которых сводятся лишь к обслуживанию и обеспечению боевой деятельности вооружённых сил, и которые имеют право применять оружие только в целях самообороны.

Ранее президент Турции неоднократно заявлял, что надеется, что Азербайджан продолжит наступление в Нагорном Карабахе до тех пор, пока спорный регион не освободится от "армянской оккупации'.

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