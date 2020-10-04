Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
УЕФА заставил "Зальцбург" играть в Израиле. Итог - вспышка "ковида"
Карпин объяснил, за что его удалили после матча с "Сочи"
Кудрявцева поразила вычурными интерьерами своей шикарной квартиры
Россия готова помочь урегулировать конфликт в Карабахе
Дрю Бэрримор призналась в употреблении наркотиков с 12 лет
Писатель Дмитрий Быков включился в образовательный эксперимент
Трамп останется в больнице на "какое-то время"
Стало известно, с кем встречается актёр и блогер Антон Лапенко
Наташа Королёва больше не берёт с собой на гастроли Тарзана

Судан пришел к миру после 17-летней войны

Семнадцать лет войны в Судане подошли к концу. Дипломаты и политики восточноафриканского государства, наконец, добились перемирия внутри страны. Это особенное событие, ведь мировой пакт подписало большинство лидеров вооруженных движений, конфликтовавших между собой.

Судан пришел к миру после 17-летней войны

Затяжная война в Судане началась с того, что во время колониального периода границы страны разделили, не приняв во внимание этноконфессиональные различия. Этот факт послужил поводом для ожесточенной войны, в ходе которой страна разделилась надвое. В январе 2011 года был проведен референдум о независимости Южного Судана, но война все равно продолжилась. А участвовали в ней, кроме прочих, радикальные группировки и движения.

Когда в ходе военного переворота 2019 года действующий президент Судана Омар аль-Башир был свергнут, на его место пришел переходный Суверенный совет.

Но в 2020 году практически все стороны конфликта согласились встретиться за столом переговоров и попытаться решить свои разногласия. Октябрь текущего года стал знаковым для граждан Судана: "Народное движение Севера", "Движение за справедливость и равенство", фракции из Альянса революционного фронта и Освободительная армия Судана подписали мирное соглашение.

Все участники конфликта смогли справедливо распределить между собой полномочия в государственных органах власти, а также договориться об интеграции вооруженных движений. Во время встречи участников консультировали эксперты ООН, АС и ЕС.

"Мы подписали в Джубе с нашими братьями по вооруженной борьбе окончательное мирное соглашение, которое остановит войну и приведет к миру. Мы также надеемся, что сообща нам удастся претворить его в жизнь", — заявил первый заместитель главы Суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Дагло.

Стоит подчеркнуть, что именно Дагло сделал все возможное, чтобы эти переговоры состоялись.

Он выразил уверенность, что этот документ принесет долгожданный мир и стабильность в истерзанный войной Судан. Замглавы Суверенного совета отдельно отметил терпение и стойкость Южного Судана в этих переговорах.

Многие суданские политологи обратили внимание на невероятный и неоценимый вклад Мухаммеда Дагло в установление мира в стране и даже предложили выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира 2020 года. Дагло обеспечил крепкую основу для дальнейших переговоров и урегулирования конфликта в стране, уверен доктор Мухаммад Абдулла Дабук. Подход, с которым работал миротворец и его команда, в корне отличался от методов его предшественников, подметил Аль-Рашид Мухаммад Ибрагим.

Мирный договор в Судане, считает председатель переходного Суверенного совета Абдул-Фаттах Бурхан, докажет всему миру, как он ошибался насчет восточноафриканской страны, обвиняя её в пособничестве терроризму.

Последние материалы
Судан пришел к миру после 17-летней войны
Ерёменко пропустил матч с "Сочи" из-за несчастья в семье
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
В Windows 10 добавят опцию архивации приложений
УЕФА заставил "Зальцбург" играть в Израиле. Итог - вспышка "ковида"
Карпин объяснил, за что его удалили после матча с "Сочи"
Заболотный ударом через себя принёс "Сочи" победу над "Ростовом"
Кудрявцева поразила вычурными интерьерами своей шикарной квартиры
Алиев потребовал от Франции извинений за слова Макрона
Россия готова помочь урегулировать конфликт в Карабахе
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая больше не цветущая ягодка.

Фотография Регины Дубовицкой поразила интернет-пользователей. Женщина "без возраста" резко постарела.

Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая больше не цветущая ягодка.
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
Новости Севастополя
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
Новости Белоруссии
Протестующие в Минске разобрали водомёт по частям
Российский шоу-бизнес
Миро осудила покойную дочь Владимира Конкина
Рустем Сафронов Скучная президентская кампания в США разочаровала Рустем Сафронов Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров
Комментарии
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
В Керчи закрылась паромная переправа
"Тоттенхэм" на выезде разгромил "МЮ" с неприличным счётом
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
Корабль России — лучше, чем "Мистраль"
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
До 2022 года карантин может быть введен в любой момент
Юристы оценили перспективу судебного иска Навального к Пескову
Виноваты ли крымские татары в том, что Севастополь был сдан фашистам?
Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Сергей Сухинов: "Инопланетные плазмоиды подарили нам пирамиды"
Маркедонов: какова роль России в армяно-азербайджанском конфликте
Что ждёт нас после кризиса: капитализм, социализм или варварство?
Юрий Кнутов: если победят мусульмане в Нагорном Карабахе, экстремизм усилится
Крым обозначил единственное условие для возвращения в состав Украины
На Украине решили отменить пенсии через 15 лет
Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких
Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением лёгких
Лера Кудрявцева доказала в суде, что Андрей Разин клеветник
Лера Кудрявцева доказала в суде, что Андрей Разин клеветник
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников