Судан пришел к миру после 17-летней войны

Семнадцать лет войны в Судане подошли к концу. Дипломаты и политики восточноафриканского государства, наконец, добились перемирия внутри страны. Это особенное событие, ведь мировой пакт подписало большинство лидеров вооруженных движений, конфликтовавших между собой.

Затяжная война в Судане началась с того, что во время колониального периода границы страны разделили, не приняв во внимание этноконфессиональные различия. Этот факт послужил поводом для ожесточенной войны, в ходе которой страна разделилась надвое. В январе 2011 года был проведен референдум о независимости Южного Судана, но война все равно продолжилась. А участвовали в ней, кроме прочих, радикальные группировки и движения.

Когда в ходе военного переворота 2019 года действующий президент Судана Омар аль-Башир был свергнут, на его место пришел переходный Суверенный совет.

Но в 2020 году практически все стороны конфликта согласились встретиться за столом переговоров и попытаться решить свои разногласия. Октябрь текущего года стал знаковым для граждан Судана: "Народное движение Севера", "Движение за справедливость и равенство", фракции из Альянса революционного фронта и Освободительная армия Судана подписали мирное соглашение.

Все участники конфликта смогли справедливо распределить между собой полномочия в государственных органах власти, а также договориться об интеграции вооруженных движений. Во время встречи участников консультировали эксперты ООН, АС и ЕС.

"Мы подписали в Джубе с нашими братьями по вооруженной борьбе окончательное мирное соглашение, которое остановит войну и приведет к миру. Мы также надеемся, что сообща нам удастся претворить его в жизнь", — заявил первый заместитель главы Суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Дагло.

Стоит подчеркнуть, что именно Дагло сделал все возможное, чтобы эти переговоры состоялись.

Он выразил уверенность, что этот документ принесет долгожданный мир и стабильность в истерзанный войной Судан. Замглавы Суверенного совета отдельно отметил терпение и стойкость Южного Судана в этих переговорах.

Многие суданские политологи обратили внимание на невероятный и неоценимый вклад Мухаммеда Дагло в установление мира в стране и даже предложили выдвинуть его кандидатуру на Нобелевскую премию мира 2020 года. Дагло обеспечил крепкую основу для дальнейших переговоров и урегулирования конфликта в стране, уверен доктор Мухаммад Абдулла Дабук. Подход, с которым работал миротворец и его команда, в корне отличался от методов его предшественников, подметил Аль-Рашид Мухаммад Ибрагим.

Мирный договор в Судане, считает председатель переходного Суверенного совета Абдул-Фаттах Бурхан, докажет всему миру, как он ошибался насчет восточноафриканской страны, обвиняя её в пособничестве терроризму.