Папа Римский Франциск выступил с энцикликой, в которой обратился к пастве. Главе католической церкви не понравилось то, как власти многих мировых стран ведут себя в период пандемии.
"Помимо того, что различные страны по-разному реагировали на кризис, их неспособность работать вместе стала совершенно очевидной", — отметил Франциск.
"Любой, кто думает, что единственный урок, который можно извлечь, это необходимость улучшить то, что мы уже делаем, или усовершенствовать существующие системы и правила, отрицает реальность", — добавил священнослужитель.
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