Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов решить конфликт в Нагорном Карабахе с помощью диалога. Однако, по его словам, для переговоров должна быть создана основа.
"Мы согласны с этой точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа. Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями", — заявил Алиев.
Фотография Регины Дубовицкой поразила интернет-пользователей. Женщина "без возраста" резко постарела.