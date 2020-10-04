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Алиев готов пойти на диалог с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев готов решить конфликт в Нагорном Карабахе с помощью диалога. Однако, по его словам, для переговоров должна быть создана основа.

"Мы согласны с этой точкой зрения, что проблема с Арменией должна решаться через диалог, но для этого должна быть основа. Армянский премьер должен заявить о приверженности прежним договоренностям, согласно которым территории в Нагорном Карабахе были признаны оккупированными азербайджанскими территориями", — заявил Алиев.

 

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