Дональд Трамп может выиграть президентские выборы даже в случае смерти. Его имя всё равно останется в избирательном бюллетене.
Об этом РИА Новости сообщил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.
"Если какой-то из кандидатов выбывает, он все равно остается в бюллетене, потому что они уже напечатаны, в некоторых штатах идет голосование. Поэтому есть кандидат, нет кандидата — процесс уже запущен. Даже если он будет болеть, лежать, все равно его фамилия будет в бюллетене. Американцы будут голосовать. Будут ли они поддерживать ушедшего человека — это большой вопрос, вычеркивать его уже никто не будет. Голосование уже идет", — пояснил эксперт.
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