Трамп может победить на выборах даже в случае смерти

Дональд Трамп может выиграть президентские выборы даже в случае смерти. Его имя всё равно останется в избирательном бюллетене.

Об этом РИА Новости сообщил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.