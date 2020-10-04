Европе следует ожидать появление турецких военнослужащих возле Вены, если европейские страны неверно оценят геополитическое значение ситуации в Нагорном Карабахе.

С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я ожидаю четкой позиции. Если международное сообщество неверно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены", — отметил глава армянского правительства.

"Проблема в том, что армяне на Южном Кавказе являются последним препятствием для экспансии Турции на север, юго-восток и восток. Империалистическая политика Турции простирается значительно дальше, чем на Южный Кавказ. Давайте посмотрим на действия Турции в Средиземноморье, Ливии, на Ближнем Востоке, в Ираке и Сирии", — добавил Пашинян.