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Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию

Член координационного совета белорусской оппозиции и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила, что планирует вернуться в Белоруссию.

Сейчас писательница находится в Италии, где ей вручили премию Taobuk Award for Literary Excellence в рамках ежегодного фестиваля книги.

"Я покинула Минск по причинам, связанным со здоровьем, и чтобы получить эту премию. Однако я твердо намерена вернуться в свою страну, если только режим не помешает этому", — сообщила Алексиевич.

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