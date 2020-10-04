Алексиевич сообщила о намерении вернуться в Белоруссию

Член координационного совета белорусской оппозиции и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич заявила, что планирует вернуться в Белоруссию.

Сейчас писательница находится в Италии, где ей вручили премию Taobuk Award for Literary Excellence в рамках ежегодного фестиваля книги.