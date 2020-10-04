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Украина подготовила план по мирному урегулированию конфликта в Донбассе

На Украине заявили, что подготовили план урегулирования конфликта на юго-востоке страны и готовы представить его всем сторонам.

С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Сегодня украинский план мирного урегулирования в Донбассе лежит на столе. Этот мирный план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ", — заявил политик.

"Осталось только получить ответ от наших визави. Если вы "за", то можно четко очертить в сроках и закончить эту войну. Если вы "против", то скажите громко об этом всем — о том, что вы не хотите прекращения войны на Украине", — добавил Ермак.

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