Белорусский телеканал "СТВ" решил подшутить над тем, как власти Украины, Литвы и Польши пытаются отвергнуть своё советское прошлое.
Канал показал репортажи о коронавирусе и подписал Украину "бывшей УССР". Литва была подписана как "бывшая советская литовская республика". А Польшу именовали "бывшей польской народной республикой".
В украинских СМИ из-за выходки белорусского телеканала поднялась волна негатива.
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