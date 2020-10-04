Белорусский канал назвал Украину "бывшей УССР"

Белорусский телеканал "СТВ" решил подшутить над тем, как власти Украины, Литвы и Польши пытаются отвергнуть своё советское прошлое.

Канал показал репортажи о коронавирусе и подписал Украину "бывшей УССР". Литва была подписана как "бывшая советская литовская республика". А Польшу именовали "бывшей польской народной республикой".

В украинских СМИ из-за выходки белорусского телеканала поднялась волна негатива.