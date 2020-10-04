На Украине решили отменить пенсии через 15 лет

Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, поскольку на одного работающего будет приходиться два пенсионера.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего выступления в Львовском политехническом университете.