Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, поскольку на одного работающего будет приходиться два пенсионера.
Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего выступления в Львовском политехническом университете.
"Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", — пояснил глава правительства.
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