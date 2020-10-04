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У Трампа были проблемы с дыханием из-за коронавируса

Врачи давали кислород Дональду Трампу в пятницу вечером, поскольку у него наблюдались проблемы с дыханием.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

"Источники, близкие к Трампу, сообщили, что у президента были проблемы с дыханием, и он получил дополнительный кислород в пятницу в Белом доме, после того как его уровень кислорода упал", — утверждают источники.

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