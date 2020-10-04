Врачи давали кислород Дональду Трампу в пятницу вечером, поскольку у него наблюдались проблемы с дыханием.
Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники в Белом доме.
"Источники, близкие к Трампу, сообщили, что у президента были проблемы с дыханием, и он получил дополнительный кислород в пятницу в Белом доме, после того как его уровень кислорода упал", — утверждают источники.
Фотография Регины Дубовицкой поразила интернет-пользователей. Женщина "без возраста" резко постарела.