У Трампа были проблемы с дыханием из-за коронавируса

Врачи давали кислород Дональду Трампу в пятницу вечером, поскольку у него наблюдались проблемы с дыханием.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на собственные источники в Белом доме.