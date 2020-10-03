Меланья Трамп чувствует себя лучше, чем её муж

Жена президента США Меланья Трамп чувствует себя хорошо, несмотря на заражение коронавирусом.

"У госпожи Трамп всё хорошо. Её симптомы не ухудшились, и она продолжает отдыхать. Она остаётся на связи со своим мужем, думает о всех больных и желает им скорейшего выздоровления", — сообщили представители первой леди.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил, что он и его жена сдали положительные тесты на коронавирус.